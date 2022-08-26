近日發生的明德外役監逃犯林信吾殺警案，引發熱烈討論，也讓各界關注外役監管理與遴選制度的缺漏。時代力量26日舉辦記者會，認為過去修法放寬外役監遴選資格，藍綠都該為此事負責，會中也點名國民黨高雄市長參選人柯志恩當時參與連署黃昭順提出的草案，有必要向大眾說明，對此，柯志恩表示，當時自己已卸任立委，與此案無關連，切勿胡亂影射。

柯志恩表示，邱志偉及多位民進黨立委提案、修法三讀通過《外役監條例》是2020年2月第10屆立委任期之事，當時她已經卸任立委，與民進黨迅速通過此案毫無關聯。時代力量不應該張飛打岳飛，硬是把屆期不同的人與提案移花接木、胡亂影射。

柯志恩指出，第10屆民進黨立委就任未滿1個月就火速提案，且前後只用了80多天就三讀通過，修法速度可謂神速，行政部門也完全同意修法，從立委到行政團隊相互配合，展現超高效率，究竟為了誰而修法，實在啟人疑竇。國民黨立院黨團已提出諸多質疑，民進黨有責任向社會說明清楚，也希望時代力量若要追查真相，應鼓起勇氣質問民進黨，切莫牽拖國民黨，反而轉移焦點。