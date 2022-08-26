地表最強大的家庭主婦!國外一位三寶媽完全體現自給自足的生活方式，一家5口的伙食僅靠一座農場以及媽媽的巧手，自豪的儲藏室裡備了至少426餐，足足能供應全家人吃8個月。

全職媽媽凱爾西（Kelsey Shaw）巧妙運用保存食物技能

綜合《獨立報》(The Independent)、《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，每天吃什麼這個問題，恐怕是所有家庭主婦的夢魘，不過美國這位全職媽媽凱爾西（Kelsey Shaw）卻巧妙運用「保存食物」技能，於2017年舉家遷往印第安納州（Indianer）時，就開始在家後的農場種植各種新鮮食材，畜養雞牛羊，有什麼、吃什麼，整年下來完全不用為全家人要吃什麼而操心。

保存食物的能力看似沒有任何程度可言，說來驚人，凱爾西對自家儲藏室感到自豪，裡頭蔬菜、水果罐裝物應有盡有，一天2餐來算，全家至少8個月不出門也能活下去；透過自學她知道該如何使用脫水等方式封存食物，夏天的時候現採現吃，寒冬來臨前，他加緊腳步採收並延長保存期限，如此一來，就不用冒著大風雪去到離家40分鐘路程的超市。

30歲的她有感而發，「因為我跟老公想要慢一點的生活步調，想深刻了解吃的東西，以及食材從哪裡來。」