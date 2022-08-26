屏東春日鄉執行「原住民族歲時祭儀文化旅遊試辦計畫」，部落族人26日與遊客一同歡慶收穫祭、踩街同樂。（謝佳潾攝）

屏東春日鄉執行「原住民族歲時祭儀文化旅遊試辦計畫」，部落族人26日與遊客一同歡慶收穫祭、踩街同樂。（謝佳潾攝）

屏東春日鄉執行「原住民族歲時祭儀文化旅遊試辦計畫」，部落族人26日與遊客一同歡慶收穫祭、踩街同樂。（謝佳潾攝）

屏東春日鄉積極發展部落觀光，推出的遊程都頗受好評，但也發生遊客因不懂原民文化而與部落產生矛盾的事，為此，公所輔導部落投入「原住民族歲時祭儀文化旅遊試辦計畫」，族人26日與遊客一同歡慶收穫祭，盼從中找到平衡點。

春日鄉公所指出，鄉內有春日、古華、士文、歸崇、七佳、力里等6個部落，近5、6年來發展部落觀光有成，各自推出的遊程都頗受好評，當中最有名的當屬「老七佳石板屋傳統聚落」、「浸水營古道」路線，這2處都列為國家級文資保護，深受遊客喜愛，但也衍生不少問題。

公所舉例，浸水營古道雖然不在部落內，但遊客要到達古道勢必要先經過部落，而部分遊客可能因不懂原民文化、抑或不懂得尊重，時常把原民住家外面當成野餐地，又或是擅自闖入正在進行中的祭儀、打斷靈媒祭祀，這些對部落族人來說都是很糟糕的事。

為此，公所輔導部落投入由原民會推動的「原住民族歲時祭儀文化旅遊試辦計畫」，盼藉由以歲時祭儀為主設計的遊程推廣，讓遊客從中真正了解原民文化，也在遊客與部落間找到平衡點，懂得彼此尊重、達到最好的深度旅遊目的。

計畫開跑後，由七佳部落打頭陣，結合收穫祭、部落導覽、生態知識、文化體驗及特色農產等，推出2日遊及1日遊的主題遊程「走 vuvu 的路」，而收穫祭在26日熱鬧登場時，遊客在族人熱情的邀請下，一同踩街歡慶，彼此間似乎不再有隔閡。

林姓遊客說，來到部落作客才體會到原民的熱情，但同時也知道哪些禁忌不要碰，彼此互相尊重，才會玩得開心。1名部落長輩說，此次參與歲時祭儀遊程的遊客，水準都很高，懂得尊重原民文化，大家玩得很盡興。