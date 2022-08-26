海軍131艦隊威海營區搬遷進入最後階段，立委蔡適應受邀參與，並與艦隊軍官合影。（蔡適應辦公室提供／張志康基隆傳真）

海軍131艦隊26日在基隆港東岸威海營區舉行最後一次降旗典禮，自27日起，位於基隆港東4、東5碼頭的海軍威海營區搬遷進入最後階段。立法委員蔡適應也應邀出席，並表示海軍131艦隊這段時間，透過他和港務公司、航港局等多個單位溝通搬遷事宜，還要兼顧戰備任務十分不容易。

蔡適應26日下午出席131艦隊威海營區降旗典禮，由艦隊指揮部副指揮官曾安國、131艦隊長薛柏洋陪同，與艦隊官兵巡視即將搬遷的威海營區，並且在中庭留影、最後降下國旗與艦隊旗幟。

蔡適應表示，過去軍港遷移討論十餘年，他就任立委後，邀請港務公司、航港局、國防部針對遷移問題展開工作會議，並且在總質詢時得到行政院長肯定，今天終於進入營區搬遷的最後階段，最後巡禮和降旗典禮對於艦隊人員格外重要，他要特別感謝所有基層人員辛勞和默默付出，也期待基隆港區調整後，呈現嶄新的樣貌。

蔡適應也特別指出，131艦隊面對近期中國大陸的軍演，要兼顧台海防衛任務和搬遷任務，工作量十分龐大，他代表市民向國軍致謝，守護我們每一天的日常。