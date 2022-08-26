周湯豪今舉辦記者會，在現場釋出新歌。（羅永銘攝）

周湯豪將於11月19日首度登上台北小巨蛋舉辦「REALIVE」演唱會」，26日舉行記者會，同時釋出演唱會主題曲〈我做的是愛不是夢〉。他現在身兼創作家、音樂製作人、影像導演、歌手、藝術總監等多重身份，每天忙到分身乏術，幾乎沒時間睡覺，也沒力氣去談戀愛，他更幽默引用新歌名直白說：「我在做愛的事情，就是沒做愛。」

近期除了忙籌備演唱會，身為導演的他，仍持續進行拍攝、創作等工作，媽媽比莉也擔心他的身體健康，「她（比莉）身體現在比我好 ，我要開始運動來準備演唱會」，他也坦言，因為長期累積的疲勞，導致自律神經、賀爾蒙皆失調，但他不愛看醫生，目前還沒就醫，苦笑說：「看了也擔心，就不要看算了。」

他先前曾透露有焦慮症，但現在因為工作繁忙，沒有心思可以去多想，反而讓焦慮症的狀況減緩許多，「我在工作上的拚命、偏執是很不正常，都是因為我的熱愛，我會把我自己排得很滿」。

出道12年的他，首度登上小巨蛋開唱，心情期待，自認沒有票房壓力，不過好友們早已掃光包廂的門票，他笑虧，買包廂的朋友很蠢，因為這次舞台結合時裝秀伸展台的概念，將呈現侵入式衝擊感官的秀，當天會與粉絲近距離接觸，「我不覺得我是藝人，我和粉絲的關係是比較沒有隔閡的」，更打趣說：「粉絲來擁抱、亂摸也ok。」

周湯豪今在記者會台上，一開場沒有制式的主持人，由他獨自以俐落順暢的介紹演唱會、新歌，比莉也特別錄製VCR表達對兒子大力支持，他說，70歲的比莉近年都在過退休生活，之前有鼓勵比莉重返演藝圈，看到她最近在戲劇、新歌成績亮眼，他很開心又驕傲，有望邀比莉在小巨蛋同台？他賣關子說：「11月19日來看就知道了。」周湯豪小巨蛋門票將在9月2日中午12點於拓元售票系統開賣。