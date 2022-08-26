買房成家是許多人長年以來無法達成的夢想，不過一名作業員在短短2年內，就存到買房的第一桶金，自豪「贏過同齡人一大步」，他也分享這些日子的生活實況，直說「還沒買房的人還敢出來玩？」讓許多網友看傻眼。

原PO在「Dcard」以「還沒買房的人敢出來玩？」為題發文，透露自己從事作業員2年多，月收入約3萬，但靠著「996」，早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天，再加上年終分紅，平均月薪可達5至6萬元，因此存下150多萬元，「沒有生活沒有興趣，但我就贏過同齡人一大步」、「我就問買房有很難嗎？」

原PO分享自己的生活，沒有女友、沒有租房，不買外食和飲料，放假或下班不是待在家就是去公園運動，或採買一周所需用品，辛苦工作再加上股票投資，才有足夠存款買房，反觀身邊朋友每周露營、買潮牌、唱卡拉OK，「把錢用在虛無飄渺的事上，完全都是多餘的」。

「你們買房了嗎？你們貸款繳完了嗎？」原PO認為，每到假日觀光景點總是湧入人潮，若不是有錢人為何要湊熱鬧，「星期一還不是要上班，出遊是財富自由再去做的事」。

據原PO估算，房貸寬限期3年才繳利息，每個月1萬元左右，寬限期後月繳3萬元，6年後開始繳本金也夠時間準備，且這6年房子還有機會增值，能讓他增貸再買一間，「真的進入房產投資客的圈子，就知道買房不難還能賺錢，圈子決定格局，買房在這個社會才有話語權」。

文章曝光後，許多網友不買單，認為原PO毫無生活品質可言，紛紛嗆聲，「沒生活只有工作的產線奴隸覺得自己贏同齡人一大截，眼界別這麼低，你這樣是贏在哪裡？肝指數嗎」、「你是不是有點自卑，要靠好不容易存到的一間房建立優越感」、「買房不在我的人生清單中」、「沒有生活好可憐，有房子就能讓你像個人嗎」，不過也有人認為，原PO的行為是很多年輕人難以做到的：「很需要毅力，佩服你」。