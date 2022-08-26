香港男星劉愷威和大陸頂流女星楊冪有過一段5年感情，還生下一個寶貝女兒「小糯米」，但兩人宣布離婚後，楊冪名氣越來越旺，劉愷威人氣卻變得不怎麼樣；近期劉愷威出演實境節目《披荊斬棘》，47歲還是一臉帥氣不輸比他年紀小的男星們，最新一集出現他洗澡洗一半沒水的小事故，讓網友笑翻。

大陸綜藝實境節目《披荊斬棘》找來32位男星，透過多次合作舞台表演，從中選出幾位哥哥成立「滾燙家族」，而出演男星橫跨資深大前輩到新生代鮮肉，開播後討論聲浪不斷；其中楊冪前夫劉愷威傳出是名單之一，被大多數網友不看好，認為他形象差又以「楊冪前夫」身分才讓人記得，但節目開播後網友態度卻變了。

劉愷威在洗澡時洗到一半沒睡，讓3名隊友都笑出來。(圖/ 摘自微博)

在《披荊斬棘》播出第一集初舞台，劉愷威在台上帥氣展歌喉的模樣，讓觀眾相當驚艷，因為一直以來都認為他只會演戲，沒想到唱歌也好聽，47歲顏值還是保養得很好，對他大改觀；有趣的是，在《披荊斬棘》最新一集裡，劉愷威在洗澡時突然向隊友們求救，洗澡洗一半居然沒水，讓黃義達、MIKE和溫兆倫都笑出來。事後劉愷威還轉發這個意外，自嘲「當時在洗頭」，意外圈粉。

劉愷威和楊冪2012年承認戀情，隔年11月就證實已經結婚領證，2014年就生下寶貝女兒「小糯米」；但2018年12月雙方透過經紀公司發布離婚證明，兩人和平分開，小孩也由雙方共同撫養。而劉愷威事後被問到離婚的事，他也但淡定地回應，「她（楊冪）什麼都好，就是太忙了」，不禁令外界推敲，工作忙碌可能是壓倒他們婚姻的最後一根稻草。