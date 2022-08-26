2020年迄今，在新冠疫情的影響下，國人旅遊、工作、社交活動及購物等生活習慣都受到影響，為了降低染疫的可能風險，除在實體通路購物消費結帳時更習慣採用感應支付方式外，於線上購買商品或服務只需動動手指就可完成交易，不必外出降低接觸風險，更是大行其道；再加上許多商店也因應疫情期間人流的變化，轉型提供網路銷售，搭配外送平台服務使用手機綁定信用卡方式快速完成選購及支付，助長了網路交易的大幅成長。

依據聯卡中心大數據統計資料於2020年度我國信用卡網路交易筆數為5億4,579萬餘筆，2021年時網路交易筆數成長為8億8,969萬餘筆，約成長了1.6倍，統計2022年1～6月網路交易筆數已近5億4,335萬筆，預期今年信用卡網路交易筆數應可再創新高。

在信用卡網路平均每筆交易金額部分，則從2020年的每筆約消費1,065元，因外送平台使用率更普及，至2022年上半年信用卡網路平均每筆交易金額約為882元。

統計2020年我國信用卡網路交易筆數的排名，消費筆數最高的行業別為其他綜合商品零售業，如量販店或大型電商平台，但於2021年時，原2020年排名第三名之餐飲行業信用卡網路交易筆數迎頭趕上，躍升為2021年信用卡網路交易筆數最高的行業。

另外，連鎖便利商店近年來積極推展虛擬及實體店面整合的行銷策略，讓連鎖便利商店類別的信用卡網路交易筆數在2022年排名第三名。使用信用卡網路交易已逐漸深入在消費者的日常生活。

面對網路交易的持續增加，聯卡中心提供之「3DS 1.0 ACS（Access Control Server）網路交易安全認證服務」，透過簡訊動態密碼進行身分驗證，升級為「EMV 3DS ACS（Access Control Server）網路交易安全認證服務」，並於2022年6月間通過國際支付卡產業安全標準協會（PCI SSC）指定之評鑑機構查核，符合PCI 3DS安全規範。

此外，聯卡中心也將利用大數據資料分析，目前規劃將詐欺偵測模型結合「交易風險警示及控管系統」，即當持卡人信用卡交易時，詐欺偵測模型會依據持卡人過去的交易行為，比如消費頻率、金額、消費類別等百項變數進行評分，並在交易當下產生一個風險預測分數值，分數值越高，偽冒交易的機率越大，並將此評分結果導入整合於現行「交易風險警示及控管系統」，提供信用卡機構評估風險的參考依據，並且快速阻斷偽冒交易發生，在兼顧網路交易安全性的前提下，讓持卡人更便利完成信用卡交易，買得既安全，又開心。