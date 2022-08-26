聯邦銀行日前與JCB國際組織、日本QUICPay共同推出聯邦吉鶴卡，主打日圓消費最高5％、國內指定日系名店最高8％優惠，更主打海外全球首發，尤其Apple Pay在日本原手機可嗶的金融技術，讓日本媒體十分好奇，知名新聞網Impress Watch更以專欄方式報導。

Impress Watch專欄作家鈴木純指出，QUICPay是日本獨有的支付方式，只能在日本國內使用，聯邦吉鶴卡是日本在境外金融機構發行的信用卡中，首張可與QUICPay串聯的信用卡。且在日本使用聯邦吉鶴卡消費回饋率3.5％，搭配QUICPay刷卡回饋率更高達5％。在台灣的日系名店如UNIQLO、大創手作百貨、DON DON DONKI等，更提供最高8％回饋，其他勝博殿、花月嵐及一風堂等日系美饌，最高現折10％回饋。

鈴木純並訪問JCB國際組織東亞營業部副總經理高橋悅郎，發現在2019年JCB國際組織便開始與聯邦銀行洽談日本QUICPay的合作，但由於疫情影響，這項金融科技被推遲到今年。

聯邦銀行認為，隨台灣國門即將解封，哈日族將會前往日本旅遊，一般來說，到了日本因系統規格不同，不能夠以台灣人熟悉的Apple Pay做感應支付，讓習慣用行動支付的台灣人覺得很不方便，因此該行與JCB、日本QUICPay共同合作開發系統，解決客戶痛點，推出日本海外，全球首發的金融技術，使用原手機就可在日本國內商店直接以Apple Pay進行感應支付，這項突破也顯示該行數位發展的決心和企圖心。