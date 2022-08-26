金曲台語歌王洪榮宏26日宣布將在12月10日首次登上小巨蛋舉辦「2022阿宏的心聲」演唱會。出道42年的他，第一次攻蛋，意義非凡，「這幾年因為疫情，演唱會一延再延，今年終於能夠站上小巨蛋唱出大家的心聲，心中是滿滿的感恩」。

他曾唱遍大、小舞台，時隔4年再度開唱，特別自我叮嚀說，「每一次表演絕對都是全力以赴，尤其是對聲音的呈現非常要求，希望能讓歌迷在現場感受到最好的音樂和聲音」。他在19歲以〈一支小雨傘〉爆紅成名，曾唱紅〈台北今夜冷清清〉、〈路邊的小野花〉等夯曲，並預告小巨蛋的演出帶給粉絲最「古早味」的感受，「像是我們吃古早味在乎的不是店的裝潢、燈光，最重要的是原汁原味」，他把心思回歸到最初原點，一心一意專注於做好音樂，屆時讓大家留下最純粹最美好的回憶。

談到演唱會取名為「阿宏的心聲」，他直言，感謝粉絲一路以來支持，「不管是大朋友、小朋友，甚至阿公、阿嬤，大家都說是聽我的歌長大的，我完全不介意，因為我也是從小唱到大」，他把與粉絲當成朋友、家人來看待，開心形容這是一輩子的緣份，他感性說：「歌迷對我的支持也豐富了我的人生，這些感動真的不知如何表達，我想再度用我的歌聲來對大家說感謝，這就是『阿宏的心聲』。」洪榮宏台北小巨蛋門票將在31日下午1點半於寬宏售票系統、全國萊爾富、OK便利商店開賣。