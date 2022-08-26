相信不少人對Uber Eats幽默的廣告印象越來越深刻，而最近更邀請了國際巨星小S徐熙娣及嘻哈男神瘦子E.SO首次合體代言，推出「吃的用的，就這樣點！」新企劃，今（26日）小S也親身現臨第二波「拳擊篇」廣告發表會，在影片中由瘦子擔任魔鬼教練，與小S對練拳擊，小S更大讚瘦子：「拍攝時瘦子開口閉口都提到老婆跟小孩，要拍攝拳擊畫面時還幫我綁拳擊手綁帶！」，笑說瘦子真的是個貼心的好男人。

小S與瘦子於Uber Eats第二波「拳擊篇」廣告中激戰，瘦子更以2公升礦泉水從頭淋溼身體降溫，小S還喘氣大喊「要，現在就要！」，再次打造話題廣告。（Uber Eats 提供）

而Uber Eats優市更首度推出「吃的用的，就這樣點」國際巨星 x 嘻哈男神選物快閃店，因著小S與瘦子首支「刺爆珍奶」廣告大受歡迎而引起了消費者與粉絲的注意，所以此次就致敬品牌行銷代言人小S與瘦子為概念，9月30日前在優市推出期間限定快閃店，不僅精選首支刺青篇廣告中打草稿用的「同款彩色筆」，及拳擊篇中瘦子身披的「同款毛巾」，更呼應刺青篇廣告影片，以「燈泡」致敬瘦子的燈塔刺青，還有「橡膠手套」的諧音致敬小S的大象刺青，玩味十足。

Uber Eats 台灣新事業副總張祐欣就表示，除了食物以外，消費者也開始習慣外送生鮮日用品，今年上半年較去年同期，生鮮日用品外送訂單就成長了1倍，因此品牌也持續拓展多樣化的商品，光生鮮日用品商品數量將近17萬種供選擇，小S也分享到，有天女兒竟然在Uber Eats上花了4000多元，「我想說到底點什麼能買到4000多，原來是買了一堆護膚保養品，但既然Uber Eats可以買到她日常使用的必需品，那我也沒有責怪她啦！」