對於台南驚爆2警察執法時被歹徒殺害一事，民進黨台北市議員王世堅直言，「我們社會要的不多，只要公道與正義」，那有到了死刑就閃過去？這不是很奇怪？這是「假道學」；如果政府還這麼顢頇無能，不管哪一黨執政，國家社會法治將會崩解！

王世堅在《新聞面對面》指出，我們社會要的不多，只要公道與正義。法律在保護誰？都一直強調要保護人權，「保護加害者的人權」，「被害者的人權在哪裡？」

王世堅認為，只有被害人有原諒的權利，任何人主政，都不應該「慷被害人之慨」，不要沽名釣譽。我們社會要的公平正義，就是希望當有人犯罪，公權力將他繩之以法，還給被害人及家屬一個公道，真正給社會寧靜。

王世堅說，社會永遠堅持都是「罪與罰」應該要成比例，什麼樣的罪，就處以什麼樣的罰。罪到了極致，當然就是死刑。他質疑，那有到了死刑就閃過去？這不是很奇怪？這是「假道學」。

王世堅呼籲，所有談論廢死的到此為止，因為這些討論，破壞社會的公平正義，我們社會超過90％以上的民眾徹底反對。

王世堅強調，人民要的不多，只是要一個公道、一個正義。如果政府還這麼顢頇無能，不管哪一黨執政，「我覺得很嚴重」，國家社會法治將會崩解！