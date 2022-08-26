有網友日前在國道發現1輛車前擋風玻璃竟放著「整片遮陽板」，網友笑說是「觀落陰模式」，照片曝光引發眾多討論，國道公路警察局今已接獲報案，目前正聯繫車主了解中，警方發文說「你這樣開車是要嚇死誰，今天是農曆7月最後一天，我們好好的過完不行嗎」。

臉書「國道公路警察局」發文表示，俗話說得好，怕熱就不要進廚房，怕曬太陽就不要趴趴走，你這樣開車是要嚇死誰，「你這樣開車是要嚇死誰，今天是農曆7月最後一天，我們好好的過完不行嗎」，稱目前國道警方已經聯絡處理中，發文說「總是有人不斷挑戰極限，好好開車很難逆」。

國道公路警察局今已接獲報案，目前正聯繫車主了解中，警方更發文說「你這樣開車是要嚇死誰，今天是農曆7月最後一天，我們好好的過完不行嗎」。（翻攝自臉書「國道公路警察局」）

起初是1名網友在臉書爆廢公社貼文，他表示自己在行駛在國道上驚見後照鏡有輛行進中的黑色休旅車，前擋風玻璃竟放著遮陽板，原PO傻眼直問「教一下怎麼開？」其他網友留言「看行車記錄器開車」、「全自動駕駛」。更有網友笑酸「沒關係，別人有看到我就好了」、「觀落陰模式已啟動」。