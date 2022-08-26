民眾黨黨主席、台北市長柯文哲26日晚間至桃園參加民眾黨「桃園隊加油！」造勢晚會，談及桃園選情，柯文哲譏諷對手國民黨桃園市長參選人張善政是「躺躺」、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬為「挺挺」，直呼民眾黨賴香伶是唯一透過民主機制，推出最有誠意的參選人。

柯文哲笑說，把張善政的行程調出來看就知道為什麼是「躺躺」，要躺著選也躺在馬路上，讓民眾也能看到，躺在家裡大家都看不到，而鄭運鵬因為挺前新竹市長林智堅被稱為「挺挺」，走了一個抄襲的還來一個挺抄襲的，無論國、民兩黨都沒有透過民主機制選出候選人。

柯文哲表示，賴香伶曾經擔任過5年勞動局長，當時頗受好評，加上她還是客家人，而桃園勞工、客家人眾多，這就成了她的優勢，直呼「賴香伶我掛品質保證」，2人待會更將至桃園觀光夜市與民眾一起逛夜市、大啖夜市小吃。

賴香伶則說，2022首戰到桃園，柯文哲親自來為我們加油打氣，是給我們強烈的信心，桃園在台灣選舉佔有重要的地位，我們很驕傲是用初選方式產生市長候選人，也有很多年輕人願意加入議員的征戰，希望能旗開得勝爭取市民最大的支持。