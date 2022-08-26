位在桃園市蘆竹區紘鼎公司開發工程有限公司，日被檢舉未經核准私設管線長期排放含有重金屬之廢汙水至台61線沿岸水道，及非法堆置廢棄土石方汙染環境，獲利甚鉅，甚至無法估算價值，陳姓負責人涉犯水汙染防治法、廢棄物清理法等，且有逃亡、滅證之虞，25日桃檢向桃院聲押禁見獲准。

檢方說，接獲檢舉後，指派檢察官王柏淨指揮法務部調查局桃園市調查處、行政院環境保護署北區環境督察大隊、內政部移民署桃園專勤隊、桃園市政府環境保護局、桃園市政府警察局蘆竹分局等單位組成專案小組積極偵辦。

經專案小組縝密追查，24日夜間 8 時許發動搜索，拘提陳姓負責人與許、沈姓員工等11 人到案，並扣押相關操作機具及私設之管線，初步統計紘鼎公司自去年8月起迄今，因非法排放獲得鉅額不法利益。檢察官訊問完畢後，認被告涉犯水汙染防治法、廢棄物清理法、空氣汙染防制法向法院聲請羈押。被告陳男經法院裁定羈押禁見，許男則經法院命具保 20 萬元；另沈男等6人經檢察官命分別具保2萬元至5萬元；3 名未成年人則於檢察官訊問後移送少年法庭調查，檢方說，因為量實在太大，不法獲利到底多少，還需要統計。