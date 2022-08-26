中國財政部官網今天（26日）發出公告，為應對今年7月以來，四川盆地、長江中下游等地區旱情對群眾生活和農業生產造成的影響，落實大陸國務院常務會議精神，財政部積極會同水利部、農業農村部研究，8月26日緊急通過中央預備費安排農業生產和水利救災資金100億元（人民幣，下同），全力支持各地做好抗旱救災、秋糧防災穩產、保障群眾飲水安全等相關工作。

一是安排水利抗旱救災資金65億元，支持受災地區開展水利調水、增打機井、興建救災所需抗旱水源，重點保障群眾飲水及農業灌溉用水等。

二是安排農業抗旱保秋糧生產資金35億元，主要用於支持受災農戶購買燃油、農藥、種子等農業生產恢復所需物資；同時，對噴施葉面肥、調節劑、抗逆劑、殺菌殺蟲劑等提高農作物抗旱性的混合藥劑給予補助，防範旱情發展蔓延，保障秋糧穩產豐收，為確保國家糧食安全提供有力支撐。

中國財政部要求各地及時下撥中央財政救災資金，進一步加強資金管理，重點圍繞支持中稻抗旱、結合近期災情實際，統籌做好抗旱救災、秋糧防災穩產等相關工作。