民眾黨黨主席、台北市長柯文哲26日晚間至桃園參加民眾黨「桃園隊加油！」造勢晚會，談及外界盛傳前立委鄭寶清將與民眾黨合作，網路還有著柯文哲與鄭寶清的合體宣傳圖，對此柯文哲與賴香伶紛紛直呼沒看過，不過柯文哲說，若鄭寶清願意來幫助民眾黨非常歡迎。

柯文哲先看了一眼與鄭寶清的合體宣傳圖便發出呵呵笑聲，直呼這是網路造假、P圖的，民眾黨已經透過初選程序選出賴香伶，不像國民黨朱立倫用指定的方式，沒有民主程序搞到地方反彈，不過朱立倫好像覺得他穩贏的，很少出來走動，另一邊更好笑，從抄襲的變成挺抄襲的，都沒有經過民主程序，其實我跟前新竹市長林智堅也很好，但抄1次就算了，抄襲2次神仙也救不了你。

柯文哲說，目前為止都還沒看過鄭寶清，但各種管道的放話倒是已經聽到不少，如果鄭寶清願意來民眾黨幫助真的很歡迎，更笑說自己過去第1次選舉時後面是站一排民進黨議員相挺，今天看到賴香伶背後有一群民眾黨自己的人相挺，真的放心不少。

賴香伶則表示，無論鄭寶清是否參選都不影響我們一步一腳印爭取市民最大支持的決心，今天的晚會活動是公開且採取邀請制，如果鄭寶清有來我們都很歡迎。