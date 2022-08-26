白安暌違3年半推出新專輯《沒有人寫歌給你過吧》。（陳俊吉攝）

白安外型甜美、氣質新清新，深受年輕樂迷喜愛。（陳俊吉攝）

白安推出新專輯《沒有人寫歌給你過吧》大獲好評。（陳俊吉攝）

白安將於8月底推出新專輯《沒有人寫歌給你過吧》，暌違3年半的日子，她除了寫歌、製作專輯，也歷經父親過世的打擊，她更加關心媽媽，開始珍惜媽媽的嘮叨。被問到媽媽是否會催婚？她斬釘截鐵說不會，「我覺得婚禮都是身外之物，越簡單越好，也不會想穿婚紗，小孩也不在我的人生一定要做的事情裡。」

三十而立的白安，並沒有一般女生對愛情與婚姻的憧憬，她的爸爸去年突然病情惡化而逝世，讓她感嘆「生命中有一個東西突然被拔掉的感覺」。她赴上海、北京工作時更加想家，經常打電話給媽媽、和家中5隻貓視訊，而她少根筋的個性，也讓媽媽常叮嚀她「口罩戴好、感冒藥帶好」。

她很感謝爸媽一路以來都很支持她的歌唱事業，從不催她結婚生子，讓她決定「我可以40歲再想這件事情」。她分享現在的愛情觀，「自己能給予自己的才是最大，另一個人都是錦上添花」，認為結婚可以，但不是非要不可，「不管妳找到誰，後面都差不多」，她也沒有特別喜歡小孩，自認也還是小孩。

她新專輯不同於以往，比起自己更多是紀錄身邊人對愛情、友情呈現的模樣。新歌〈剛好〉唱出許多女性遇到一些經歷後的領悟，她舉例「與其找到妳很喜歡、但經常惹妳生氣的人，不如找到有共同目標的人。」而被問到理想型，她笑說「想找一個更愛我的人」，這樣「比較輕鬆」。

她也把遠赴智利參加閨蜜婚禮的心情寫成歌，笑說閨密現在每天帶小孩「水深火熱呢」，她大呼自己還有很多想做的事，想要寫更多歌、對製作也滿有興趣，另外她也想要寫書、演戲、參加實境秀等，接下來要全力體驗更多工作。

白安工作屬於慢工出細活型，這次新專輯與師兄五月天阿信聯手製作，聊到與阿信互動，她大讚「他是很NICE的人」，得知她要去錄音室，他客氣問：「我可以去嗎？」而且他「很愛點飲料給大家喝」。白安配唱時，阿信聽一聽就會離開，過一會兒再回來聽，不讓她有壓力，還主動幫她改寫〈沒有人寫歌給你過吧〉歌詞，讓她驚喜「這首歌的命滿好的」！