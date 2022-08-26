謝忻第一次進棚拍8點檔很緊張。（民視提供）

藝人謝忻日前在拍攝8點檔《市井豪門》過程，收到照片作品外流的判決書，看到「找不到人」這四個字，讓她當下痛哭，相當無助。

謝忻表示在農曆新年發現照片流傳出去後，心裡覺得完蛋了，當下覺得回不去了，在無助徬徨的時候，決定報警也配合檢警的調查，等待的過程，她覺得很有信心，也調整好心情專心工作，去綠島打工度假，並首次加入8點檔拍攝，相當充實。但昨晚收到判決書後，發現檢方只有四個字「找不到人」，讓她相當絕望，直接在前往片場前崩潰大哭。

謝忻表示第一次進棚拍八點檔很緊張，因為對鏡位都不清楚，但很感謝劇組的每一個工作人員，從導演、攝影師、燈光師、服裝都會協助她，尤其劇中的爸爸雷洪也會跟他分享拍戲的鏡位，還有鏡位怎麼走，加上劇中的妹妹郭亞棠也會陪她唸台語。

師父胡瓜在她拍攝前一天還留言給她，問她需不需要幫忙re詞，還知道她台語不好，想幫她順詞，讓她備感信心。首次拍戲的她表示感覺真好，可以把自己放進去另一個角色，好好的演出。

在《市井豪門》中演出鋼琴老師「郭怡霈」，昨晚也是謝忻第一次在八點檔中挑戰夜戲，讓她直呼很亢奮，因為自己生活很規律，平常十點半就上床睡覺，希望自己演戲的節奏可以跟上大家。

被問到接下來還有什麼計劃，謝忻說看了阿湯哥的捍衛戰士之後，決定找一個目標來挑戰，目前就加強體能的訓練，希望明年可以參加三鐵，「侯鐵妞」侯怡君得知還要送她訓練心肺用的腳踏車，讓她可以專心訓練。