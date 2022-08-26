緯創攜手工研院、自主移動機器人聯盟，共同發布首份AMR產業技術安全標準，緯創AMR團隊並以此開發出Wifundity 自主移動機器人，獲「2022台灣精品獎」。

Wifundity 提供軟硬體整合與全智能解決方案，透過專業用服務型AMR平台架構，以通用模組化的彈性優勢，與各專業領域系統整合商合作，推出適用於不同面向、多元場域的功能應用，在日益複雜且多工型任務導向的場域中，讓營運的效益最大化，工作人員只要專注於更能提升價值的任務上，建構完整的智慧自動化服務生態圈，加速各個產業客戶共同開啟智慧升級並落實企業ESG政策。

Wifundity自主移動機器人，上層為功能性的應用平台，下層則是通用自主移動平台，可依不同任務部署或調整替換，從成本及作業現場調度而言，都具最彈性化的升級優勢，並以視覺化網頁管理系統平台讓一般使用者都能輕鬆學習上手，以因應敏捷化的商機趨勢或不可預期的作業調度需求。搭載光達、3D攝影鏡頭、超音波及紅外線感測器，安全導向的設計思維，可自主判斷環境特徵，自動導航定位與避障，達到安全無虞的作業環境。

依據工研院積極擘畫之「2030技術策略與藍圖」，緯創將持續在永續環境應用領域中，因應當前產業與未來市場趨勢，結合機械、電子、資通訊、AI人工智慧等跨領域的研發優勢