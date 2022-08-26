沈駿（左）、李振浩在映後互動橋段甜蜜磨鼻子，令全場粉絲尖叫不斷。（大慕可可、bilibili提供）

張詩盈（左2）、陳雪甄（右2）驚喜現身首映會，令男主角沈駿（左）、李振浩（右）又驚又喜。（大慕可可、bilibili提供）

主要演員李振浩（左起）、沈駿、黃信赫在首映會帥氣亮相。（大慕可可、bilibili提供）

校園純愛BL劇《About Youth 默默的我，不默默的我們》，費時1年海選精挑4名「真青春、高顏值」新人演員沈駿、李振浩、徐碩廷與黃信赫，日前盛大舉辦首映會，劇中飾演兩位男主角的媽媽張詩盈、陳雪甄也驚喜現身，令不知情的沈駿和李振浩又驚又喜。

她們帶來玫瑰花束和帥兒溫馨「重逢」，提及對劇中兒子的第一印象，兩人都異口同聲地說「我兒子真的太帥太可愛了！好想要現實中的兒子也這麼帥」，沈駿和李振浩也感性謝謝兩位金馬媽媽在片場的指導，為首映會帶來高潮。

張詩盈過去曾以《我的靈魂是愛做的》奪下金馬獎最佳女配角，此次在《About Youth》詮釋個性溫暖的單親媽媽，為了扶養兒子獨自經營麵店，和沈駿有不少感人的親情互動橋段。

拍攝期間更經常和沈駿交流演戲經驗，讓沈駿直球告白直呼：「詩盈姊真的幫助我開竅！是替我打開演戲開關的貴人。」張詩盈則提到，此次接演BL劇和帥兒過招，看完首映會後令她直呼「超期待播出」，更說戲外的她要坐等當「腐媽」，要好好追完沈駿和李振浩的高校戀愛故事。

飾演李振浩媽媽的陳雪甄，曾以《馗降：粽邪2》入圍金馬獎最佳女配角，過去也從事劇場導演、電影演員及表演指導多年，此次飾演對兒子管教嚴格、標準甚高的虎媽，儘管和李振浩有不少衝突戲，但下戲後常交流演技和情緒。

陳雪甄更誇讚進步的李振浩：「真的有像個演員了！」而李振浩回憶當初一見到陳雪甄，先是被她氣場震懾，「前一秒跟自己有說有笑，下一秒就能夠快速進入角色情緒，我真的很震驚，但跟前輩對戲和觀察他們在片場的專注度，真的學到很多，一萬個謝謝都講不完」。

分組搶答遊戲環節中，「章廣CP」沈駿、李振浩展現主CP的絕佳默契，多次成功完成指定動作，更還原劇中初次擁抱的畫面，令台下粉絲頻頻露出姨母笑；「健Ray CP」雖因飾演Ray的徐碩廷確診無法到場，但單打獨鬥的黃信赫仍賣力搶答，也讓他忍不住吃味抱著立牌喊「想念我的Ray寶貝」，還不時對著徐碩廷的人形立牌放閃，引來粉絲尖叫不斷。

遊戲最後由反應快的沈駿和李振浩勝出，但貼心的他們還幫信赫完成「磨鼻子」動作，鼻頭來回摩擦三次令全場觀眾們臉紅心跳，台下快門聲更此起彼落，不放過任何甜蜜瞬間。

《About Youth 默默的我，不默默的我們》故事描述4位男孩在似懂非懂的青春成長路上，經歷那些被初戀治癒、因失戀而勇敢的戀愛故事。

全劇由知名BL劇班底《HIStory2-越界》《HIStory3-那一天》的監製張庭翡與導演蔡宓潔攜手打造，更攜手華研國際即將推出的Z世代音樂唱作人「77Ke柯棨棋」挑大樑，為影集量身創作主題曲《Take It Away》。

全劇將於8月29日起每周一晚間八點在bilibili、9月3日起每周六晚間九點在東森戲劇40頻道首播，每周2集、一共8集，敬請持續鎖定。