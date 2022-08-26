堪稱2022最強選秀，第11屆伊林璀璨之星決賽，8月26日於西門町WESTAR舉行。 本屆伊林璀璨之星超過萬人報名線上初選，從複賽到決賽，歷經超過1個月的培訓，參賽者參與超過50堂專業密集培訓課程，包括舞蹈、美姿儀態、化妝造型、戲劇演出、肢體展現等，另安排各組選手參與演藝或時尚秀實戰經驗。主辦的伊林娛樂副董事長陳婉若表示，璀璨之星舉辦已屆11年，之所以會堅持舉辦，就是希望能給年輕人一個正確的入行管道，讓新人都能帶著勇氣追求夢想。
26日的決賽中，除了參賽的男女模特兒選手，另有演藝組、網紅創作組，今年並新增由伊林娛樂與威剛科技聯手打造的台灣第一個元宇宙女團「Star Dreams無限女孩組」；分別舉行走秀表演，以及精彩的歌舞演出。最後的總冠軍，由就讀國立台南大學體育系的學生王靖惟獲得，他開心表示，當初是朋友推薦報名，非常感謝伊林娛樂的老師指導他走台步、化妝、社群經營等，令他覺得獲益良多。
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