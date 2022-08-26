羅宏正獨留旅館研究劇本。（三禾行銷提供）

茁劇場《滴水的推理書屋》去年七、八月在台中拍攝，全體演員在台中待了多日，偶而才放假各回台北。有工作人員透露，有次停拍七天，大家都鳥獸散，復工時發現宏正根本沒離開，獨守旅館。羅宏正說，有什麼好奇怪的，「我要研究劇本，沒空回台北。」

羅宏正個性向來較低調，決心做好一件事就埋頭去做，比如他放假不打算回家，也不出去玩樂，而是躲在房中，研究劇中非線性發生的故事和線索。助理回台中發現羅宏正不動如山，驚說：「連我都不知道！」但羅宏正這七天大有收穫，「我研究辰緯會做什麼事，遇到事情會有什麼反應。一個人靜靜地想，再跟導演討論。」

一場羅宏正在家中哭泣的演出，羅宏正說，「其實拍一整天下來，已經沒有眼淚了，但是看到工作人員都好累，再回想劇中人經歷過的那些糾結悔恨。接著又想幫跟劇中人有過相同遭遇的人宣洩，然後就很自然的進入這個情緒，眼淚就不自主下流下了。」 他這一哭，先是感動在場所有人，接著換來大家的歡呼聲，因為，可以收工了。

羅宏正還認真研究其他演員的演技，日前黃河在《滴水的推理書屋》中遭受性侵，返家化女妝，以手指抵住嘴唇硬是做出U型笑臉，看得羅宏正都心碎了，「他為何笑？為何以笑面對這世界？我覺得他是為那些對生活充滿無力感的人在宣洩。」

《滴水的推理書屋》每周六晚間9點MyVideo、公視同步播出，一次播映2集。隔日中華電信MOD、Hami Video晚間8點上架、台視晚間10點播出、隔週一晚間11點LINE TV播出。