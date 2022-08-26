華府智庫布魯金斯研究所發現，感染COVID-19的長期後遺症持續導致高達400萬美國人無法工作，評估「長新冠」問題一年至少造成1680億美元薪資損失。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續導致美國勞動力供應籠罩陰霾。布魯金斯研究所（Brookings Institution）24日公布報告稱，目前約有1600萬名工作年齡（18到65歲）美國人口，為染疫痊癒後長達數月甚至數年的綜合症狀「長新冠」（Long Covid）所苦。

長新冠的一系列症狀包括腦霧（brain fog）、焦慮、憂鬱、疲勞和呼吸困難等，使人難以集中工作。

根據布魯金斯研究所估計，有200萬到400萬人因長新冠而沒有工作。報告指出，取中間值300萬計算，等同於全美民間部門整體勞動力的1.8%。

美國此刻遭遇40年來最嚴重通貨膨脹，教育、餐飲、醫療照護等產業因嚴重勞力短缺而苦撐。

美國於6月缺工1070萬人，儘管已自近期歷史新高回落，仍遠高於疫情爆發前的700萬人。長新冠使經濟付出顯著代價。

布魯金斯研究所以平均週薪1106美元為計算基準，估計300萬人無法工作，一年將造成1680億美元（約新台幣5兆739億元）薪資損失。

然而，上述總額還不包括長新冠衍生的經濟負擔。布魯金斯研究所指出，這包括人在生病時繼續工作導致生產力下滑、健康照護成本，以及看護人員的生產力損失等。

報告稱：「如果長新冠病人康復率無法提升，經濟負擔會繼續升高。」

他們發現，如果長新冠人口每年增加10%，10年後的年度薪資損失總計將達5000億美元。報告強調：「如果美國不採取必要政策行動，影響會隨著時間而進一步惡化。」

他們呼籲政府採取至少5項行動來減輕長新冠造成的經濟負擔，包括強化預防與治療、增加帶薪病假、改善工作場所環境、放寬失能保險投保條件，以及加強資料蒐集。