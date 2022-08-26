各級學校即將開學，針對僑生返台的防疫措施，民進黨立委羅美玲今（26日）表示，已獲得指揮中心承諾來協助學生們住宿事宜（入住集中檢疫所），並且不分僑生、境外生、新生及舊生，均同等適用，不僅減輕學子們到處找不到旅館的憂慮，更減少對經濟上的負擔。

羅美玲表示，8月20日接到玉山僑舍僑生之家理事長周永明及馬來西亞僑生等相關協會反映，僑生們陸續返台就讀，但近來入境人數持續增加，全台防疫旅館量能有限、且費用相對較高，對於來台就讀之境（僑）外學子們來說，的確是一大負擔。

由於目前已經有部分集中檢疫所陸續退場，為減輕學生們經濟上的壓力，讓他們能夠安心就學，在8月22日立即與中央流行疫情指揮中心及教育部、僑務委員會分別聯繫，請指揮中心能夠協助境（僑）外學生們入住集中檢疫所居隔，以維護保障學子受教權益。當天下午也由辦公室邀集教育部共同與僑委會以及16個在台校友會交換討論意見。

羅美玲表示，8月24日迅速獲指揮中心承諾，將會依照辦公室建議方向（入住集中檢疫所）來協助學生們住宿事宜，並且不分僑生、境外生、新生及舊生，均同等適用，不僅減輕學子們到處找不到旅館的憂慮，更減少對經濟上的負擔。（目前檢疫所住宿費用為一天1500，並包含三餐）

羅美玲表示，待指揮中心確認執行細節後，學生們便可以直接向所屬學校反映，由學校通報給教育部，教育部再與指揮中心確認床位事宜。未來會繼續全力協助，請學生們安心準備來台就學，好好享受快樂的學習生活。