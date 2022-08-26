國民黨桃園市長參選人張善政與中壢夜市攤商一一打招呼。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政玩起射氣球。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政與支持者合影。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政今晚首次夜市掃街，與前台北市議員羅智強和多位同黨市議員、議員參選人合體，展現團結氣勢。張也大讚羅是「發言人製造機」，許多子弟兵都到候選人旗下協助。羅則強調張擁有善良政治的理念與理想，喊話「桃園一定要贏！」

張善政今晚前往中壢夜市掃街，同黨市議員梁為超、舒翠玲、涂權吉、詹江村，以及議員參選人謝克洋與陳羽凡等人都到場力挺，張善政沿途向各攤商與民眾打招呼，還停下腳步玩起射氣球，現場還有許多支持者特地跨區來中壢相挺。

張善政表示，看現場陣容可知，國民黨團結是好久以前就展現出來，今晚到中壢夜市除展現團結外，也來感受中壢最棒的夜市氣氛。剛結束第一階段行腳的羅智強也趕回桃園相挺，張善政說，羅旗下多位強將已陸續接觸各縣市候選人，簡直是最佳發言人的製造機，對此非常佩服。

羅智強也說，凡事都要回到最簡單原則「善良政治」，好人要出頭，張善政參選桃園市長擁有善良政治的信念和理想，尤其近來發生許多事，讓大家感慨萬千，若選市長的人毫無誠信、無法順應民意並堅持道理，市民要如何相信此人會有善良政治為桃園服務，昨日剛結束首階段行腳，就奔回桃園力挺，最後羅也氣勢激昂帶頭喊話「桃園一定要贏」。