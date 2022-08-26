抖音(TikTok)一名網友日前在平台PO出空中驚魂全紀錄，上週，他搭乘一架從波蘭飛往紐約的班機，卻在落地前窗戶玻璃突然裂成蜘蛛網狀，當場嚇得從座椅上跳起來。

綜合外媒報導，波蘭航空公司(LOT)一架波音787-8客機20日從首都華沙起飛，正當客機位於紐約東北方，還沒降落約翰·F·甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International Airport)就發生小插曲。影片可以看到，窗邊幾位乘客被突如其來的碎裂聲響嚇得從椅子上彈起，也不知道該往哪裡跑，能離多遠是多遠，還有人無法冷靜，全身癱軟頻頻尖叫，場面十分混亂。所幸機組人員即時安撫，最後也平安落地。

Airline passengers scream as plane window cracks mid-air on flight https://t.co/HZPO2c7L3C — Birmingham Live (@birmingham_live) August 25, 2022

航空公司表示，這種情況並不常見，玻璃內層專門調節亮度的部分很容易因物理接觸而損壞，破裂並不影響本身密封性；依照美國民航局規定，機窗應能承受比外部高達33%的壓力，也就是說，至少能支撐171公斤的重量。