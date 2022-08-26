選戰倒數3個月，為民進黨台中市長參選人蔡其昌拉抬聲勢，蔡英文總統26日晚間到蔡其昌總部為競選幹部授證，她表示，中央明年預算相當龐大，許多資源要投入建設與社會福利，政府已經準備好，但需要地方配合執行，呼籲選民支持行動派的蔡其昌。

「蔡英文，加油！」、「蔡其昌，凍蒜！」在支持者搖旗吶喊聲中，蔡英文為蔡其昌競選幹部授證。蔡英文說，中央明年投入龐大預算要建設，但需要地方配合，蔡其昌是行動派，他把台中港北堤打造為海釣示範區、改造梧棲觀光漁港，且承諾要讓捷運藍線動工，大家要把蔡其昌送進市政府。

蔡英文說，台中市這4年沒什麼進步，但此時是台灣發展的關鍵時刻，台中更是台灣發展最關鍵地帶，台中市有重要的產業聚落、很多研發能量，會越來越重要，台中發展不能等，最快的方式就是換個市長，呼籲選民選年輕力壯、耐操且會解決問題的市長；好的市長需要議會支持，這次授證是承擔、也是拜託，希望大家讓蔡其昌拚過關、議員拚過半。

蔡其昌表示，台中市這場選戰很辛苦、新北市也很辛苦，這兩個城市是國民黨認為最無堅不摧的地方，但選戰沒有一定的勝利；城市的進步是一棒接一棒，盧秀燕是台中市第三棒市長，但4年來幾乎原地踏步，他要接下第四棒，要連第三棒沒做的一起做。

蔡其昌強調，他提出的10大建設清楚勾勒出台中未來的城市發展藍圖，台中要成為生活首都，加強老人福利、友善年輕人、幫青年照顧小孩；他規畫4年要打造30公里水岸綠廊、把髒的河川變美，還要推動更多工業用地、解決交通問題，任期內更要讓4條捷運獲核定，希望用行動力改變台中，「這場選舉是苦戰，但認真沒有做不到的事」，呼籲大家一起加油，迎接勝利、贏回台中。