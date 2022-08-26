1名網友分享1個外送訂單，竟有多達22份肯德基套餐，該訂單被多名外送員轉單、不願接單，網友笑說「這個是當司機開貨車嗎？」引起討論，有網友說餐點不是問題「22杯飲料才是大問題」，1輛機車根本載不完，也有人說「這個大概等到下班東西都不一定會到」、「有時候點餐的人要感同身受一下」。

1名網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1張外送系統的截圖，1名客人共買了肯德基的5份青花椒雞腿堡餐、5份義式香草紙包雞套餐、5份咔拉雞腿堡套餐、2份紐奧良烤雞腿堡套餐、5份吮指雙雞套餐，總共22份，總金額4383元；原PO表示該份訂單從上午11點就被許多外送員轉單。

1名網友分享1份外送訂單，竟有多達22份肯德基套餐，該訂單被多名外送員轉單、不願接單，網友笑說「這個是當司機開貨車嗎？」（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

原PO表示該訂單讓許多外送員都不想接下，不斷轉單之下，從早上11點到下午2點都沒有人願意接，但原PO也不知道後續訂單情形，發文笑說「這個是當司機開貨車嗎？」不過也有網友留言該單後續疑似被拆單了。

其他網友留言「都是炸雞還好載，重點是飲料很麻煩」、「光是餐點的飲料…就是個大問題！那蓋子又很容易脫落」、「看到都飽起來了」、「這個大概等到下班東西都不一定會到」、「客戶：70杯手搖飲，我真的很好奇我同事怎麼載的」、「一個肯德基叫四千多，一個人怎麼送」、「笑死，會接的是勇者」、「客人點餐有時候真的沒在考慮載的人是機車」、「麥當勞常常有這種大單，通常就直接叫計程車讓外送員送過去」、「多幾次這種事件，外送平台還不願修改機制嗎」。