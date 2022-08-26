【立綱氣象報報】高壓影響 天晴炎熱 山區局部午後雨│中視晚間氣象 20220826

受到高壓勢力影響，明（27）日全台高溫炎熱，氣象局針對14縣市發布高溫警示，午後中南部、大台北地區及其他山區有局部雷陣雨，傍晚開始吹微弱北風，會帶來較多水氣，預估下周四、下周五（9/1、9/2）熱帶擾動有機會形成今年第11號颱風，但目前觀測登陸台灣的機率不高。

氣象局預報員陳伊秀指出，明日各地大多仍為多雲到晴，午後中南部、大台北地區及其他山區有局部雷陣雨，明晚到28日受到微弱北風影響，北部及東半部有局部陣雨，其他地區為天氣多雲，午後有雷陣雨，尤其中南部有大雨機率，氣溫也會因此略降1至2度。

氣象局指出，明（27）日各地天氣多雲到晴，但午後中南部、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。（圖／擷取自氣象局官網）

明日各地高溫普遍在33至35度，氣象局針對全台14個縣市發布高溫資訊，花蓮縣中午前後為紅色燈號，有機會出現38度極端高溫；台北市、新北市、宜蘭縣、台東縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，恐達36度；台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、桃園市、南投縣近山區或河谷為黃色燈號。

明（27）日氣象局針對全台14個縣市發布高溫資訊，花蓮恐出現38度極端高溫。 （圖／擷取自氣象局官網）

陳伊秀表示，目前預估8月底、9月初會有熱帶擾動生成，將有機會增強為今年第11號颱風軒嵐諾，路徑可能從台灣東邊海面往琉球群島，再轉到日、韓，登陸台灣的機率較低，實際影響還要持續觀察。

氣象主播戴立綱表示，下周一至下周三（8/29、8/31），太平洋高壓勢力再增強，北部會到35度以上的高溫，中南部仍在33到34度，午後有零星降雨；下周四、下周五（9/1、9/2）北部、東部降雨情況較明顯，高溫略降，中南部天氣晴朗。