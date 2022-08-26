一場時裝表演中，觀眾們所看到的模特、燈光、音樂等完整的時裝展演，都是由舞台背後的秀導進行指揮，其內容包含與品牌的企劃發想、控制秀的流程，前置作業複雜、多變，「（秀導）是讓夢實現的人，要同時兼備天馬行空，還有讓這些想法實現的執行力。」此次本報邀請到伊林兩位資深秀導俞凡鏮、嚴孝銘兩人，透過深度對談的方式，讓讀者更詳細了解「秀導」這個神秘的職業。

俞凡鏮、嚴孝銘入行時間差不多，曾一同走過許多印象深刻的伸展台。（攝影/石智中、服裝/Salvatore Ferragamo、妝髮/呂任犀）

入行是個意外 像藝人般的出道方式

雖然俞凡鏮、嚴孝銘兩位現在的身份為「伊林資深秀導」，但此次進棚拍攝十分迅速的完成拍攝，不論是單人Cut、雙人即使是測光照也有十足的架勢，原來他們在成為秀導前都是以模特兒的身份加入這個行業的。「其實（入行）有點像藝人被發掘的過程。」

嚴孝銘表示時尚業雖不看出身，不過自己的原住民身份在執行專案時，可以更有說服力。（攝影/石智中、服裝/Salvatore Ferragamo、妝髮/呂任犀）

俞凡鏮認為擔任秀導必須要有足夠的經歷，在輔導模特兒時才能更有說服力。（攝影/石智中、服裝/Salvatore Ferragamo、妝髮/呂任犀）

原是婚紗攝影的俞凡鏮，因幫客戶拍婚紗攝時，其良好的體態與身材，而被當時的客戶詢問是否對當模特有興趣，誤打誤撞之下踏上這個龐大的時尚產業。而當時剛退伍在高雄某加油站打工的嚴孝銘，則是在朋友邀約下去觀賞一場時尚秀，那場秀正是俞凡鏮走的秀之一，被工作人員邀約而走上這條路，那時候剛好是台灣模特兒市場蓬勃發展的時候，嚴孝銘笑說「在每場秀裡面一定可以看到一個長髮、一個短髮，就是我們兩個。」

俞凡鏮表示在執行專案時，秀導需要有良好的溝通能力，提供客戶、設計師現實層面的考量、建議。（吳松翰攝）

俞凡鏮在潘黛麗玩轉時尚人生紀念會的工作側拍。（吳松翰攝）

台灣市場什麼都可以秀 男模市場有限

嚴孝銘在2022礦山藝術季 鎏金時尚夜的工作側拍。（吳松翰攝）

嚴孝銘在「很會說我們·cihli」原住民族紀念日創意隊呼競賽的工作側拍。（伊林提供）

回憶起當年兩位表示，「台灣市場很特別，不論是衛生產品、防火用品什麼你想得到的都可以秀。」談到最印象深刻的服裝秀時，俞凡鏮提到多年前的一場「壽服秀」，當時某一殯葬業者請來眾多模特兒展示許多壽服，「業者其實是想展示，除了傳統的馬褂、旗袍、龍袍外，其實還有很多年輕化、時裝的選擇。」大秀選址地點就在業者山上的會館當中。另外一場讓他們津津樂道的是展示布料的秀，剛好該廠商的布料有作成口罩與眼罩，嚴孝銘笑說「我們就以當年的金門王和李炳輝的樣子出場。」還現場小小的演繹了一下，說到那些過往兩位導演都直呼「當時真的很有趣。」但是很現實地無論在國際舞台或是台灣，男模的分量永遠比不上女模特兒，走進書店一本本的雜誌中，封面總是那幾個當紅女模特兒，反之男模卻像是襯托紅花的綠葉般，在人們眼中被忽略。

台灣沒有完整秀導體系 多累積經歷幫助很大

「畢竟這個產業是販售年輕的產業，那個時候也覺得年紀到了。」兩位導演也開始思考自己的後路，「會當秀導其實是逼不得已。」總是活潑俏皮的嚴孝銘開玩笑道，原來在正式擔任秀導之前，兩位導演也曾嘗試過戲劇演出等，俞凡鏮導演甚至還曾出演過萬芳《那夜》的MV演出，而嚴孝銘澤也曾出演過如公視人生劇展、《住左邊住右邊》等戲劇演出。

「台灣並沒有一個很完整的秀導體系，很多都要靠自己做功課。」嚴孝銘表示不論是軟硬體設備，燈光效果、音樂等等，都是他們一點一滴的花費自己的時間與金錢去學習，而過去的演藝生涯的經歷，也成他們在執行秀導工作時的養分，「其實有了那些經歷，在執導模特的演出時，更了解該如何跟他們講解，引導他們走出、演出我想要的感覺。

秀導的工作就是溝通、說服

「每個case會遇到的狀況都不太一樣，要講一場秀從無到有的過程可能要講三天三夜。」不過不管是依照設計師給的概念，向設計師提出可以實踐的方法，或是大型專案中由某一主題，去延伸、深化單一主題的流程，其中最主要的工作便是「溝通與說服」，尤其是有某一專案參與團體特別多的時候，「每一個人都覺得自己是主角應該要比重最多，那秀導的工作便是讓每個單位在那場秀的特定時間，成為主角。」一句話去解釋好像很簡單，但實際上執行卻非常困難，「假設有兩個模特公司一同走秀，有兩超級名模在現場，光是誰前誰後、誰壓軸，就很考驗秀導的溝通能力與經驗。」另外，在面對客戶時則需要有足夠的說服能力，讓客戶信任他們專業能力，「當遇到不熟某特定主題時，就必須要做很多功課，來製作企劃案、與客戶溝通。」

而生活上的累積可能也會成為在執行一場大秀的靈感，例如俞凡鏮導演在工作、家庭之餘，經常會騎著重機去兜風，這樣的經驗再遇到來自車商的專案時，可能就會有幫助;而有阿美族身份的嚴孝銘，則時常返回東部老家探望家人，同時也避免自己忘記族語，而這樣的身份在執行相關專案時，也會有所幫助，「因為最近關於原住民文化圖騰相關的議題很受關注，可能客戶在執行相關活動時沒有注意到，那身為秀導的人就必須幫忙避免爭議，找到可行的方法。」不過嚴孝銘也補充，「其實時尚這個產業，沒有什麼身份上的限制，只要你願意努力、學習，都是有機會的。」