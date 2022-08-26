霹靂經典三台柱之一一頁書，被網友戲稱為「暴力和尚」，有別一般和藹可親、慈悲為懷的出家人形象，只要一言不合就直接「物理超渡」邪惡勢力，實際上可是正義的化身，讓人有猶如人民保姆的安心感。而其最廣為人知的招牌海豚音「天龍吼」，搭配其霸氣的出場詩號，風靡一票戲迷，在本週新戲《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》下闋第七章中，一頁書將遭受群魔圍攻誅殺。

《蝶龍之亂》下闋劇情進入高潮，在八口山外，群魔合力要圍殺一頁書。而一頁書的意識在阿修羅主宰、玄玄魔鼓還有在暗處使出意識殺人法的半邪郎的三方圍攻之下，讓群魔抓到機會一擁而上，誅殺一頁書。正義化身的和尚，將在這集暴力盡出，大開殺戒，血洗八口山，最終一頁書是否能平安逃過這一劫，令人期待。超越時空人為取「鬼舀水」需橫渡輪迴河，其神秘來歷是否會被浮映水面而被揭曉，且看超越時空人如何智取「鬼舀水」，並循上風雷六聖，是否有機會喚回崎路人一線生機。

《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》下闋來到劇集中段，第7集將於本週六晚間7點在「PILI線上看」播出，現在只要下載註冊「PILI線上看」，前3集免費觀看。而為讓觀眾有更多元的觀看渠道，也新增其他數位平台播出，LINE TV每周日晚間7點起播出；中華電信MOD每週六播映（晚一週播出）。另外，「蝶龍之亂下闋DVD＋CD全套典藏版」已開放實體預購收錄，蝶龍下闋1至13章DVD與原聲帶CD，首批限量500套。