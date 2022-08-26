台北市副市長黃珊珊今天晚上出席台北市計程車駕駛員職業工會餐會。（楊亞璇攝）

國民黨參選人蔣萬安今天晚上出席台北市計程車駕駛員職業工會餐會。（楊亞璇攝）

台北市長藍綠白激戰，台北市副市長黃珊珊、民進黨參選人陳時中、國民黨參選人蔣萬安今天晚上均出席台北市計程車駕駛員職業工會餐會。三人時間錯開沒碰上，但都積極爭取選票，蔣萬安更是拋出5項承諾，還要將計程車納入公共運輸體系，比照公車加碼給予補助，陳時中則喊話計程車費率問題可以找他，黃珊珊溫馨喊話「讓我年底可以繼續為大家服務」。

台北市計程車駕駛員職業工會晚間6時在建國高架橋下計程車休息站舉行餐會，現場席開110桌，超過千名計程車駕駛參與，場面盛大。

率先抵達的陳時中在致詞強調，計程車是非常重要的行業，尤其在台北市市區補公共運輸不足，讓大家交通更為方便，以前坐計程車起跳是3、4元，後來變6元，費率一直在變，未來有關於費率、起跳費率或休息站等需要市府服務的部分，只要和他講，他一定虛心就教，他也點出，尤其交通問題大家最了解，運匠司機和交通大隊坐下來，一定99％的問題都出來了。

陳時中提及，疫情期間大家辛苦了，載客時風險也高，後來有一些防疫計程車，感謝大家幫忙、很勇敢承擔，台北市防疫計程車隊沒人染疫、印象中染疫只有2人，大家把自己顧好也把市民顧好，最後他說「將來交通安全及計程車費率等大家可以找我，我一定第一線誠心相對」，共同解決台北市交通問題。

相隔半小時，黃珊珊也抵達現場，她在致詞提到，疫情期間疫情最辛苦就是運將，代表市長柯文哲跟大家感謝市府，也會來看能不能再改善休息站環境，更安全舒適，今天很多朋友在這邊，她要大家幫她一個忙，「讓我年底可以繼續為大家服務」。

最後現身的蔣萬安指出，他當市長第一替大家爭取乘客責任險，由市府出面跟保險公司談，替大家爭取保險費讓大家都可以投保，第二建國計程車休息站辦公室空間太小，他若當市長一定幫大家爭取更寬敞舒適的空間。

蔣萬安說，第三，台北市白牌車仍非常嚴重問題，他的態度很清楚，「嚴格取締加強執法、絕不縱容」，第四則是新進駕駛讓工會進行職前訓練，最後是未來將計程車納入公共運輸體系，比照公車加碼給予補助。未來大家有需要，都不要客氣找他，絕對全力幫大家服務、打拚，「你的事就是我的事」。

他也喊話，這次市長選舉最重要最要緊，這一次一定給年輕人機會，年輕、正派、認真、不會「歪哥」（貪汙）、做人做事很實在，換年輕人出來替大家打拚，他當市長為台北市拚經濟拚發展。