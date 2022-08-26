「2022台灣連鎖加盟創業大展-台中展」26日登場，吸引大批民眾前往參觀。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

中部地區歷年來最大規模加盟創業展「2022台灣連鎖加盟創業大展-台中展」，26日起至29日一連4天，於烏日區「台中國際展覽館」登場，主辦單位表示，今年計60餘家連鎖品牌參展；例如結合元宇宙NFT、智能APP、Ai無人店、主題療癒系、雲端廚房、特色異國等，盼疫情期間推動新經濟。

主辦單位指出，為節省店租，推出「隨行咖啡吧檯」與「胡椒蝦攤車」，月收最高可達10萬以上；還有節省人力的萬能蒸烤箱，3小時可出菜450份餐盒，另雲端廚房帶來外送餐飲新選擇，無門市租金壓力、減少外場工作人力、減低進入門檻等。

主辦單位表示，推出各式合適的新營運方案，像是打造話題的主題式「蛋餅專賣店」、還有台、日、泰式各種雞排大比拚，早午餐、創意料理、手搖飲品、火鍋燒烤、甜點咖啡、無人商店、科技設備、美食餐車等，五花八門。

主辦單位指出，這次加盟展針對市場的開發與近況、連鎖品牌經營、品牌行銷攻略、創業實務重點等多元內容，找到合適喜歡的加盟品牌，在疫情期間為台灣各產業注入強心針，為創業的朋友開拓成功捷徑。

今年台灣連鎖加盟創業大展同時推出展覽專屬優惠方案，主辦單位預估今年看展人潮有望突破5萬人次，現場攜手台中市政府舉行就業徵才活動，創造1萬個就業機會。