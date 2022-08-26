傳奇女團2NE1成員CL原本將出席本週六日（27、28日）舉行的「S2O Taiwan潑水音樂祭」表演，擔任首日表演嘉賓卻尚未來台隔離，主辦方今（26日）才證實「目前確定無法演出藝人有Yellow Claw、CL與R3hab」，透露是遭文化部駁回，引起熱議；CL還特地轉發主辦方消息，透露昨晚就得知也很難過，更暖心安慰粉絲，「我會想辦法盡快跟大家見面」。

CL本來要出席本週六日於台北大佳河濱公園舉行的「S2O Taiwan潑水音樂祭」，許多粉絲也衝著CL買票參加，但擔任首日表演嘉賓的CL卻到了活動前一天，依舊沒有來台隔離，她的IG也沒有來台相關消息；沒想到表演主辦方斯邦奈（Spunite）今日下午才在臉書表示，「目前確定無法演出藝人有Yellow Claw、CL與R3hab」，讓粉絲都快氣炸。

主辦方文中透露，「我們已經成功拿到每位藝人由勞動部核發的工作證與外交部的簽證，也全額付款給每位藝人表演費用及機票，很可惜我們的工作免隔離專案被各政府單位踢皮球」，把來表演的外籍藝人無法如期登台的問題推給文化部；但文化部立即反擊，表示主辦方24日晚間近8點才提出專案申請及防疫計畫，所以在審查時間短且防疫計畫資料有許多缺漏，予以駁回。

CL還特地轉發主辦方消息，透露昨晚就得知也很難過，更暖心安慰粉絲，「我會想辦法盡快跟大家見面」。(圖/ 摘自CL（李彩麟） IG)

許多粉絲看到主辦方疑似把鍋推給文化部，紛紛在底下留言痛罵，「真會牽拖，笑死」、「在這種國境未完全開放的時候辦活動，本來就要規劃完善，現在推給文化部，真的笑爆」、「沒有想辦法就趕快取消活動、退費，吃相不要那麼難看」。

不過，未能來台表演的CL，則是在IG轉貼主辦單位聲明，用英文寫下心聲，表示自己昨晚就聽到這個消息，對此她也很難過，因為她為了這場表演也花費很多心力，也不忘安撫她的粉絲們，「我會想辦法盡快和大家見面，超愛你們的」。