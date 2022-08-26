奇美博物館「時代的臉孔」特展8月27日登場。(曹婷婷攝)

奇美博物館「時代的臉孔」特展8月27日登場，該展覽被譽為「一生僅有一次遇上的機會」。(曹婷婷攝)

奇美博物館「時代的臉孔」特展8月27日登場，該展覽被譽為「一生僅有一次遇上的機會」。(曹婷婷攝)

奇美博物館「時代的臉孔」特展8月27日登場，該展覽被譽為「一生僅有一次遇上的機會」。(曹婷婷攝)

奇美博物館創辦人許文龍的自塑像。(曹婷婷攝)

奇美博物館30周年獻禮，大手筆斥資超過3000萬元，引進重量級國際大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》，創下奇美博物館開館以來的最高紀錄，該展呈現跨越500年時空的百位名人肖像，27日登場，奇美博物館同時也是這場展覽的全球最終站。

館方指出，此次展出75件從英國飄洋過海來的作品，作品相當珍稀，保險費、空運要價不斐，且為了確保降低風險及確保作品安全，展品分乘2班飛機來台，這場展覽費用超過3000萬元。

館方說，這是英國國家肖像藝廊160年首次大規模的世界巡迴，大批從未離開英國的國寶級肖像作品首次海外亮相，該展稀珍程度被譽為「一生僅有一次遇上的機會」，館方也希望在疫情當下，讓無法出國的民眾，在台灣即可感受國外美好的藝術作品。

此次展出肖像作品共89件，包括英國國家肖像藝廊75件、奇美館方作品14件；類型以畫作為主，也涵蓋攝影、雕塑與多媒體等。

展覽軸線以6大主題呈現，分別是自畫像（SELF -PORTRAIT）、名氣與聲望（FAME）、身分與認同（IDENTITY）、愛與失落（LOVE AND LOSS）、權力與力量（POWER）、開創與革新（INNOVATION）。展出的名人肖像囊括經政文教等各大領域，年代最早的是亨利八世，最年輕的是紅髮艾德，跨越時空500年。

此外，創作肖像作品的藝術家精銳盡出，如安東尼．范．戴克、喬書亞．雷諾茲、安迪．沃荷、盧西安．弗洛伊德、大衛．霍克尼等，都是赫赫有名藝術大師。

尤其，展覽軸線打破時空限制，有別於以往以時間年代陳列作品的傳統方式，透過六大主題帶領參觀者深入淺出感受肖像人物的影響力與情感層面，同一空間不同年代名人展開對話，彼此相互呼應。

展區最後更陳列奇美博物館創辦人許文龍的自塑像，彷彿是他親自跟大家道謝，感謝大眾的參與，讓博物館有了生命，也見證「民眾不用出國就能在台灣看見世界」的美好初衷。

《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》展期從8月27日起至明年2月28日止，且為讓民眾深入了解作品背後的名人故事，該展提供語音導覽與專人定時導覽服務，也同步推出特展限定商品。