（22:47更新）聯準會主席鮑爾26日在演說中持續放鷹，重申將繼續以現行的升息步伐來對抗通膨，維持一段時間的高利率水平。消息一出，美股應聲直線下挫，道瓊工業指數暴跌超過400點，最低來到32873.3點；那斯達克指數跌223點，跌幅1.77%，標普500指數跌約1.5%。

影響所及，台積電ADR跌幅擴大，挫逾1.5%，報86.11美元；聯電ADR大跌約3.5%，報6.72美元。

美國7月個人消費支出指數（PCE）年增率小幅降至6.3%，低於前值及市場預期，核心PCE年增4.6%，亦低於預期，市場矚目聯準會（Fed）主席鮑爾在央行年會演說，以尋找美國經濟前景及通膨情緒線索，10年期美債殖利率來到3.05%。美股周五（26日）早盤觀望情緒濃厚，3大指數平盤狹幅震盪，道瓊工業指數小漲0.1%，費城半導體指數跌近1%。

截至台北時間21點42分，道瓊工業指數上漲46.63點（或0.14%），暫報33338.41點；費城半導體指數下跌18.13點（或0.14%），暫報12621.13點；標普500指數下跌2.59點（或0.06%），暫報4196.53點；費城半導體指數下跌28.02點（或0.94%），暫報2943.05點。

5大科技巨頭漲跌互見，谷歌跌約1.5%。銀行股平淡以待鮑爾談話，半導體類股齊跌，輝達、艾司摩爾、美光跌超過1%，台積電ADR小跌0.4%，聯電ADR挫近2%。