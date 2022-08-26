來自加拿大的19歲男孩強尼奧蘭多（Johnny Orlando）尚未正式發片即累積20億串流收聽，是小賈斯汀（Justin Bieber）、尚恩曼德斯（Shawn Mendes）的同門師弟，自8歲即開始在YouTube上翻唱小賈斯汀和泰勒絲（Taylor Swift）等人的作品累積超高人氣，本月終於推出首張創作專輯《混亂青春》（all the things that could go wrong），紀錄整個青春期在大眾注目下成長的焦慮與壓力。本周他也與台灣樂迷在線上舉辦粉絲見面會，以成熟態度分享過去10年多來面對酸民的心情。

強尼過去分別在美國與加拿大求學，國中時期幾乎每年都換學校，環境不斷轉變導致強尼無法正常交友，僅靠5位網路上的好友陪伴他度過艱難的時光。升上高中後，更在上學第2天就受到新同學的過度關注，「當時學校幾乎所有人都知道我是誰，那天有一個女生開玩笑問我：『你的Snapchat帳號是什麼阿？』然後旁邊有好多人都拿著手機等著拍下我的反應。」隨著年紀漸長，強尼學會如何在同儕的注目下當個平凡的存在，活動中，被粉絲問到過去10年如何面對充滿惡意的評論與舉動，他也成熟答道：「首要條件就是要對自己有信心，並且能分辨別人的言論是否有建設性，還是單純想打擊你；如果他毫無來由地批評我很爛，我會覺得感謝你的關注，但我不在乎！」

從網路翻唱起家到現在成為全球偶像，強尼的首張專輯《混亂青春》將所有的焦慮、害怕、面對社群媒體的壓力以及初嘗戀愛的感受等，最赤裸又日趨成熟的心理狀態全部記錄，他表示：「我出生在網路發達的時代，暴露在也許在我這個年紀並不會接觸到的事物中，造就我更早熟的個性，我很高興在這張專輯中，我可以直言無諱、不與他人妥協的唱出我成長過程中所面臨的焦慮。」《混亂青春》已在全台數位平台上架、實體預計9月8日發行。