來自加拿大的19歲男孩強尼奧蘭多(Johnny Orlando)尚未正式發片即累積20億串流收聽,是小賈斯汀(Justin Bieber)、尚恩曼德斯(Shawn Mendes)的同門師弟,自8歲即開始在YouTube上翻唱小賈斯汀和泰勒絲(Taylor Swift)等人的作品累積超高人氣,本月終於推出首張創作專輯《混亂青春》(all the things that could go wrong),紀錄整個青春期在大眾注目下成長的焦慮與壓力。本周他也與台灣樂迷在線上舉辦粉絲見面會,以成熟態度分享過去10年多來面對酸民的心情。

強尼過去分別在美國與加拿大求學,國中時期幾乎每年都換學校,環境不斷轉變導致強尼無法正常交友,僅靠5位網路上的好友陪伴他度過艱難的時光。升上高中後,更在上學第2天就受到新同學的過度關注,「當時學校幾乎所有人都知道我是誰,那天有一個女生開玩笑問我:『你的Snapchat帳號是什麼阿?』然後旁邊有好多人都拿著手機等著拍下我的反應。」隨著年紀漸長,強尼學會如何在同儕的注目下當個平凡的存在,活動中,被粉絲問到過去10年如何面對充滿惡意的評論與舉動,他也成熟答道:「首要條件就是要對自己有信心,並且能分辨別人的言論是否有建設性,還是單純想打擊你;如果他毫無來由地批評我很爛,我會覺得感謝你的關注,但我不在乎!」

從網路翻唱起家到現在成為全球偶像,強尼的首張專輯《混亂青春》將所有的焦慮、害怕、面對社群媒體的壓力以及初嘗戀愛的感受等,最赤裸又日趨成熟的心理狀態全部記錄,他表示:「我出生在網路發達的時代,暴露在也許在我這個年紀並不會接觸到的事物中,造就我更早熟的個性,我很高興在這張專輯中,我可以直言無諱、不與他人妥協的唱出我成長過程中所面臨的焦慮。」《混亂青春》已在全台數位平台上架、實體預計9月8日發行。