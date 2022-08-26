美國財報季度調整、台海兩岸情勢等變數告一段落，近期台股持續反攻。投信法人指出，台股基本面仍佳，且台股市場經歷多空循環，只要採取紀律選股、搭配彈性調節與聚焦趨勢成長題材，可鎖定長青樹型或具備趨勢型的台股基金。

兆豐第一基金研究團隊指出，目前持續看好受惠升息循環後的金融股，特別偏重銀行股的利多面；綠能產業站穩全球政策關鍵地位，各國政府與企業持續推動綠能政策與產品營運模式，也持續看好生技、航太及新能源類股。另外，大陸政策汽車購置稅減半、新能源車購置稅補貼延長，後續建議將逢低布局汽車零組件題材，將有長線發展機會。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，整體而言，即使下半年科技股面臨庫存調整，恐有旺季不旺風險，但6月台股已大幅修正，融資餘額亦大幅減碼，除非出現重大系統風險，否則14,000點支撐性仍強，預期下半年仍有次產業或個股表現的機會。類股操作上，看好族群中，電子股以晶圓代工、IC設備、IC載板、光電、網通、電子零組件等為主；傳產股以紡織、生技、解封受惠等族群為主。