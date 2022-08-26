7月聯準會會議持續升息，為避免通膨預期回升，市場預期聯準會官員後續談話內容仍將偏向鷹派，且目前就業與薪資成長卻未見溫和降溫，顯示通膨走向仍未明朗，使市場升息預期仍存高度不確定性，此時投資人可採取多元配置，降低風險。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，美國不至於走入衰退論點，主因實質性衰退要看的指標很多，現階段建議在布局上不追高，在全球經濟受到升息利空下尋找底部，核心投資部位宜採穩健策略、建議投資以組合平衡型採多元方式布局為宜。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，近期行情浮現的築底跡象關鍵點在於通膨降溫的預期共識，同時經濟動能軟著陸的機會尚未消失，後續仍持續關注企業獲利與消費者動能，及聯準會點陣圖提供的中性利率預期路徑，短期行情對於經濟風險的疑慮料將持續影響資產價格維持較大波動風險。

整體而言，仍建議採股優於債的配置策略，長期而言股票依舊是抗通膨最佳資產，建議可以美股作為主流核心配置，適度搭載優質收益資產，以兼顧資本利得報酬與息收，也平衡投資組合波動，在機會與風險並存的環境中穩健因應。