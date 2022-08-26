下半年的電商大戰即將展開，蝦皮購物率先公布首檔「9.9超級購物節」優惠，今年特別攜手國民汽車品牌LUXGEN祭出豪送「百萬汽車禮包」活動，只要領取全站0元起免運券再玩寶箱遊戲，就有機會以0元將百萬汽車禮包帶回家，更將從即日起到9月9日當天破天荒於蝦皮直播連續15天，豪灑總計99萬元的全站購物金、15大品牌還會天天接力直播，祭出7折起優惠回饋所有用戶。

下半年電商首檔購物季開跑！蝦皮購物「9.9超級購物節」祭6張全站0元起免運券，再豪灑總值99萬元的購物金。（蝦皮購物提供）

國民汽車品牌LUXGEN也率先在本月於蝦皮商城開設品牌旗艦館，提供5款車系線上下訂服務，還有三大優惠回饋蝦皮購物用戶，此次「9.9超級購物節」更攜手LUXGEN力推「百萬汽車禮包」活動，9月9日前領取免運券玩寶箱遊戲就抽「汽車抽獎券」，蝦皮購物將在「9.9超級購物節」當天晚上9點透過蝦皮直播抽出百萬禮包的幸運得主。

另外9月9日前蝦皮購物也推出人人可領6張全站0元起免運券，其中1張限定9月9日凌晨0-2點使用，剩餘5張當天全時段皆可享99元免運，另加碼天天祭99當天0點、12點使用的0元免運券，上線皆有機會領取，9月8日前預領免運券，就能拿到消費滿百即折99元的全站購物金，再抽價值3萬5000元的iPhone14購物金，再玩汽車寶箱，周周抽AirPods Pro外，99當天晚上9點還會抽出LUXGEN百萬汽車禮包的幸運得主。