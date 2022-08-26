除了伊莎貝拉（右一）以外，《孤兒怨2》全片演員都穿18公分厚鞋拍戲。（寶嘉提供）

經典恐怖片《孤兒怨》，暌違13年後終於推出新作《孤兒怨2：最黑暗的過去》，帶觀眾一窺「最恐怖蘿莉」艾絲特的黑暗秘密，該片上周於美國小規模限定上映，短短周末3天就飆出174萬美元票房（約5200萬台幣），奪下當週單廳平均票房冠軍。電影中段更有一段出乎意料的超級大轉折，讓後面劇情發展變得難以預料，令苦等13年之久的影迷直呼滿足，電影上映後好評不斷，在爛蕃茄影評網的評分更超越首集。

伊莎貝拉傅爾曼回歸演出《孤兒怨2》，不靠特效就「逆齡」演出9歲小女孩一角的消息曝光後引起熱議。起初，所有人都以為現年25歲的她會透過特效及化妝，來改變外貌成9歲女童，沒想到導演威廉布倫特貝爾堅持不靠後製，連伊莎貝拉得知消息時都覺得不可能，但導演與服裝設計師閉門研究3個多月，有天突然靈感湧現，想出讓演員穿上18公分厚的高跟鞋，製造出大人小孩的身高落差，及透過窄肩、貼身的幼童洋裝，營造出如幼兒般的瘦小身形，最後加上導演宛如魔術般的鏡頭調度，集結各方人馬的努力才完成這個不可能的任務。毫無破綻的逆齡演出獲好評，就連伊莎貝拉首度看完全片後，也不斷點頭驚嘆：「我在拍攝的時候，完全沒想過可以真的看起來就像9歲小孩！」

除了有招牌明星伊莎貝拉回歸演出，也找來生涯演出超過60部影視作品的好萊塢資深女星茱莉亞史緹兒助陣。史緹兒曾演出《神鬼認證：傑森包恩》、《派特的幸福劇本》等多部賣座電影，這次她飾演艾絲特來到美國後的新母親。史緹兒回憶起一場母女兩人在廚房一場衝突戲，驚訝表示「伊莎貝拉雖然臉上掛著純真的笑容，但眼神卻十分邪惡」，完全不是一般女孩會有的恐怖神情，簡直把她嚇壞了。此外，史緹兒在多場戲中對著伊莎貝拉失控怒吼，展現她歇斯底里的發狂面貌，也讓她殺青後直呼「好險伊莎貝拉不是真的9歲小女孩，不然我怎能忍心這樣飆罵」，都展現出情緒張力十足的精彩演出，為觀眾帶來重重驚喜。

特別的是，女主角伊莎貝拉與導演知道《孤兒怨》在台灣備受驚悚片影迷歡迎，因此在新作今（26日）上映前，特別錄製一段影片向台灣粉絲打招呼。伊莎貝拉表示：「《孤兒怨2：最黑暗的過去》是《孤兒怨》的前傳，這部跟前作一樣精彩絕倫，絕對讓你看得如坐針氈！」導演威廉布倫特貝爾也向粉絲呼籲「這部電影是大銀幕限定，你們一定會愛死，讓我們在電影院相見吧！」邀請粉絲一起進戲院揭開「最恐怖蘿莉」艾絲特的神秘面紗。