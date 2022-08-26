抱股或存股如何規避風險避免抱上又抱下，巴菲特指標協助提醒市場可能面臨修正風險，避免存股遭受市場波及。

存股族或波段投資人投資時，常見市場修正波動回吐了獲利或侵蝕了本金。如何適時保護手中的股票部位？寶錸投顧總經理鄭琮寰指出，投資人不妨利用所謂巴菲特指標監控市場，指標居高反轉時，適時做些避險來保護自己的持股部位。

鄭琮寰指出，統計過去十年來，股市市值與GDP比值居高後回落，次月大盤指數下跌的機會相當高，統計共有21次其中20次指標居高回檔後，次月指數都以下跌作收。今年的3月、5月指標高檔回落，4月與6月台股也以跌勢收場。

鄭琮寰指出，股市市值與GDP佔比其實隱含著股價的表現是否和基本面脫鉤，比值越高表示股價越貴，隨後市場容易發生修正，投資人可藉此作為監控市場的依據，並制定自己投資避險的方式。

不過，他指出，運用這種方式也有兩個盲點，其一是GDP是動態性的，一但GDP大幅成長，指標不易即時反應則會誤判股價過高，例如2020年台灣GDP呈現成長態勢；另一是，指標回落後也代表股市可能修正過，較難反映出及時進場的時機，因此鄭琮寰建議，投資人對於巴菲特指標主要運用於避險策略。

寶錸投顧建議，投資人理財屬性以及方式多有不同，為了確保資產能穩健增值就得適時規避風險；投資人應建立屬於自己觀盤的指標，協助自己交易的紀律。