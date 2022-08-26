兆豐銀行衝刺財富管理，大手筆祭出補助培育理財規劃顧問，以提升財富管理專業能力，在8月26日臺灣理財顧問認證協會所舉辦的CFP與AFP授證典禮中，兆豐銀行再添8位取得認證，成績表現亮眼。

「國際認證高級理財規劃顧問」(Certified Financial Planner,CFP)是國際財富管理規劃的專業認證，經國際理財規劃顧問認證協會總會嚴格規範，須完成六項專業教育訓練共240小時課程，並取得AFP綜合科目考試通過資格後，才能參加CFP證照考試，且需具備3年理財規劃相關工作經驗，通過後始取得認證資格，故取得資格之理財規劃顧問，代表其具備服務高資產客戶、風險與保險規劃、稅務規劃、投資規劃、退休金與財產規劃及全方位理財規劃等金融專業跨領域核心技能。

為深化高端理財客群專屬服務，兆豐銀行於2021年4月26日起開辦高資產業務，並致力於培育CFPR金融專業人才，近期更積極培訓高齡金融規劃顧問師、家族信託規劃顧問師及高資產財富管理人才，參訓人次近300人。

為持續提升服務品質，兆豐銀行更積極參與臺灣理財顧問認證協會「CFP義工相關活動」，推動金融知識宣導，建立民眾正確的理財觀念，不管是在財富管理或公益服務，兆豐銀行秉持多一分同理心，讓服務多一分溫度，亦獲得協會感謝狀肯定。

此外，兆豐銀行精心制定理財客戶服務禮儀，以溫暖、貼心的專業服務，為客戶提供全方位理財規劃，實現客戶樂活人生及資產傳承目標，體現客戶對兆豐銀行的認同與價值。