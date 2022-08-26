為協助中小企業了解永續發展的核心，華南銀行與台灣中小企業聯合輔導基金會攜手合作，於8月25日辦理「企業E起來 解開ESG關鍵密碼」線上講座，邀請在永續議題方面富有盛名的台灣科技大學管理學院副院長郭財吉專題演講，吸引逾360家中小企業、550人以上參與，同時透過提問互動，讓參與者更進一步瞭解ESG對於中小企業的影響以及未來發展的方向。

郭財吉指出，政府目標是在2050年達到淨零碳排，也訂定了上市櫃公司溫室氣體盤查揭露時程，俾利企業遵循配合，企業可以考量本身在產業供應鏈的定位，透過「科學基礎減量目標倡議」（Science Based Targets Initiative, SBTi）指引建立減碳目標，利用提升效能、循環經濟、使用綠色能源等多重方式進行碳排減量。

主辦單位華南銀行長期協助企業接軌ESG，以自身金融業核心業務及價值為基礎，於授信流程中積極回應相關議題，與企業共同實踐永續發展；另外，為接軌國際，華南銀行已簽署赤道原則，未來會將氣候變遷風險與永續會計原則，編入風險管理政策及編製準則中，使ESG資訊更加公開及透明。

截至2022年6月底，華南銀行投資綠色債券、社會責任債券及可持續發展債券，合計金額已達149億元，綠色產業授信餘額逾3,600億元，ESG聯貸金額也超過300億元以上，充分展現對政府綠色金融政策的支持。

展望未來，華南銀行也將持續結合相同理念之企業，共同實踐企業社會責任，透過金融影響力持續促進環境永續發展，以支持客戶達成ESG目標，朝永續經營企業邁進。