開學季在即，Global Mall貼心在8月31日前線上下同步推出「開學應援祭」活動，以涼感系、可愛系及輕巧系三大主題，從小學生的書包文具、睡墊到大學生上課的科技3C用品、外宿必備的輕便小家電，甚至不可少的防疫或居家上課商品，精選多款優惠商品5折起，更加碼推多重好康，預計開學季商品業績將較去年成長5-10%。

Global Mall新北中和的PG美人網「角落小夥伴同心樂學拉桿大童書包」，原價1980元，優惠價1680元。（Global Mall提供）

8月31日前在環球Online線上購物推出消費699元免運費、單筆消費滿5000元送500元折價券、單筆滿1萬2000元送1200元折價券，可於後續指定時間內消費享指定門檻折抵，全台八店另推有會員回饋，加入新會員立即贈100點，以及指定銀行刷卡滿5000元最高贈200元商品禮券。

Global Mall環球Online推「一日體驗套票」攀岩+親子樂園+才藝中心課程，獨家組合價299元。（Global Mall提供）

同步加碼推一日暢玩行程，不僅合作桃園捷運、樂天桃猿隊推期間限定「FUN瘋票」，500元即可享桃捷一日票、樂天桃園棒球場球賽門票、Global Mall桃園A19喜樂時代影城電影票兌換券各1張，環球Online更首度推出「一日體驗套票」，無論攀岩+親子樂園+才藝中心課程，或歡聚嗑燒肉+看電影+攀岩暢玩，超值組合價299元起。