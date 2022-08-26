有網友日前分享1名在臉書叫賣的女直播主竟在直播間，為了吸引更多網友觀看並買茶葉，直接拿鑷子「夾乳頭」，該直播主疑似沒穿胸罩，夾乳頭時還說「這尺寸怎麼樣？完美SIZE嗎？」影片在網路上瘋傳，原PO傻眼直呼「現在fb直播賣東西要這麼搏眼球喔，還要夾自己的奶頭」。

有網友在PTT發文分享影片，1名女直播主在臉書直播叫賣先是呼籲網友幫忙分享直播，而一旁還有幾名男子起鬨說「（人數）沒有400人，妳自己捏」，讓女直播主用鑷子夾乳頭，該女直播主之後還真的用鑷子夾住乳頭後轉動，還說「很痛耶，會痛耶，別這樣好不好，主播已經沒穿成這樣，還要這樣被蹂躪」。

1名在臉書叫賣的女直播主竟在直播間，為了吸引更多網友觀看並買茶葉，竟直接拿鑷子「夾乳頭」，夾乳頭時還說「這尺寸怎麼樣？完美SIZE嗎？」（翻攝自臉書）

1名在臉書叫賣的女直播主竟在直播間，為了吸引更多網友觀看並買茶葉，竟直接拿鑷子「夾乳頭」，夾乳頭時還說「這尺寸怎麼樣？完美SIZE嗎？」（翻攝自PTT）

該女直播主說「這是奶頭，不是什麼耶」，並繼續用鑷子夾乳頭，還開心地說「這尺寸怎麼樣？完美SIZE嗎？」，一旁男子還說如果觀眾對於這種尺度滿意，可以在直播留言寫滿意，逗得現場大笑；原PO在PTT上發文說，現在臉書直播賣東西「要這麼搏眼球，還要夾自己奶頭」，詢問這樣是否會有生意。

其他網友留言「這年頭還在看FB買東西的蠢蛋是最好拐的」、「是說叫賣一定要用這種low的口氣賣才有人要買嗎」、「賣茶葉的，生意感覺不太好」、「現在茶葉假貨太多了，便宜的基本上都混越南茶葉」、「聽起來好像8+9」、「有夠低端」、「哪一台」。