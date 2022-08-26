長盈海味屋創立以來獲獎無數。（台南市農業局提供／李俊淇台南傳真）

台南被譽為美食之都，特色小吃全台聞名，《2022米其林指南》「必比登推介」名單出爐名單中，台南共有27店家入榜，入榜店家都大多集中在「舊台南市區」，而位於北門區「田媽媽 長盈海味屋」更是讓人覺得與眾不同，它也是全台各地農村中的110家「田媽媽」，首家名列必比登的餐廳。

「 必比登美食推介 」就是平價版的美食指南，在花不到1000元的情況下，就能吃到3道菜的小吃或是路邊攤，其中夜市攤販也羅列在內。也因此必比登推介的餐廳，價格往往較星級餐廳價格親民，更是貼近大眾日常生活的一份名單。

台南市長黃偉哲表示，田媽媽長盈海味屋為了讓客人吃得安心，堅持使用無毒養殖虱目魚，擁有產銷履歷與歐盟養殖場雙認證。其中必點招牌有三杯虱目魚香腸、清炒虱目魚腱和泰式炸魚柳，除了在餐廳品嘗美味的虱目魚料理之外，還可以外帶真空包裝魚菲力、鱸魚一夜干、鱸魚下巴等相關產品，是適合闔家光臨前往的美味餐廳，而且又離北門遊客中心不到五分鐘路程，遊客可在品嘗美食之餘，同時來趟北門之旅，體驗漁村風光。

農業局局長李建裕表示，長盈海味屋原由媽媽黃澐卿經營，使用產銷履歷達人舅舅黃國良養殖、加工的水產品，女兒謝佳歆今年大學畢業，也返鄉加入餐廳經營，利用產地最新鮮食材直接上桌，安心又美味的海味，獲得必比登推介，真是實至名歸，期待藉由長盈海味屋登上必比登，能推廣國人食漁教育及重視生態養殖，為台灣永續農漁業注入新活力。