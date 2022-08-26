製作人B2（陳彥銘）與友人的飲料店在內湖開分店，眾星今出席剪綵儀式。（泰坦星提供）

小S送的祝賀花籃寫上「我以為會倒」，很幽默。（泰坦星提供）

蔡康永送的花籃搞笑寫著「第二家不該叫法蘭東嗎」。（泰坦星提供）

《康熙來了》製作人B2（陳彥銘）與友人開設飲料店「法蘭西紅茶公司」，除了原本東區店面，又於內湖區拓展第2間分店，今（25日）邀請黃豪平、派翠克、陸元琪、許藍方等藝人剪綵，B2表示第2間分店斥資300萬，預計1年就能回本，透露兩家分店店租差不多，都屬於「一級戰區」。

小S、蔡康永為慶祝B2新店開幕，分別送上花籃，但祝賀詞非常搞笑，寫上「我以為會倒！」、「第二家不該叫法蘭東嗎？」B2說這就是《康熙》風格，如果小S講「恭喜」他才覺得奇怪，笑說：「康永哥看到小S花籃，可能想了2天才想到這句。」並表示「等康永哥加盟」。

除了B2旗下藝人黃豪平、派翠克、蘿莉塔、陸元琪以外，不熙娣團的PAG、朱琦郁、珍琳、Mia、許藍方也到場慶賀，飲料店的人潮，綿延近百公尺，大家對於飲料都讚不絕口，PAG更另外點了將近30杯帶回桃園請員工，還敲碗趕緊開分店，B2說：「其實來談加盟的4、50人，但因為不想展店太快，所以第二間店才會籌備快半年，也希望維持品質的穩定，目前持續都會在推出新品，希望內湖的朋友們，可以多多支持。」