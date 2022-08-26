美國通膨可能在第三季達高峰後開始下降，聯準會鷹派預期將下降，儘管仍有震盪，但投信法人預估，今年股市低點已過。此外，預期美國經濟將會走緩至年底，但隨著庫存去化與通膨下降，加上就業與薪資水準仍良好下，美國經濟將軟著陸，衰退機率不大，在升息趨緩及基本穩健下，預期股市下檔風險有限，美股年底前將震盪向上，也將帶動REITs股價走升。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，美國REITs獲利明確度高，租賃與租金仍處在擴張階段，第二季企業財報佳，有高達72％的企業超越預期，較前一季的63％大幅上升，並有近七成的企業調高全年獲利展望，主流產業成長力道依舊強勁，受經濟影響幅度輕微。

目前美國REITs股利率彈升至4％，加上仍處折價，深具吸引力。就產業別分析，物流中心第二季表現維持熱絡，另外，全美住宅租金6月年增率13.7％，第二季上揚14.6％，下半年租金成長預估8～12％，明年預估仍有5～8％成長空間。

野村全球不動產證券化基金經理人李雅婷表示，預估今年在疫情獲得控制的情況下，不動產今年度獲利可望成長11％，目前產業評價面相對私有不動產、債市及股市都便宜。